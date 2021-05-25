Ankara'da 218 bin 253 kök kaçak haşhaş eken kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir araziye 218 bin 253 kök kaçak haşhaş eken şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekipleri ile koordineli olarak haşhaş ekilen/ekilebileceği değerlendirilen arazileri kontrol etti.

Kontroller sırasında M.G'ye ait 3 bin 829 metrekare araziye izinsiz olarak yaklaşık 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ekimi yapıldığı belirlendi.

Ekipler tarafından ekilen haşhaş bitkisi yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan M.G. hakkında da adli işlemlere başlanıldı.