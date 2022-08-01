Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı

01.08.2022 11:38
Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı

Ankara'da 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 258 şahıstan 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 258 şahıstan 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 258 şüpheliden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar çerçevesinde ayrıca; toplam 3 kilogram esrar, 1.2 kilogram kokain, 480 gram eroin, 680 gram metamfetamin, 74 bin adet sentetik ecza ve 5 adet tabanca ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Burdur'da uyuşturucu operasyonları: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı Burdur'da uyuşturucu operasyonları: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret Samsun'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Samsun'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement