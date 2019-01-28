Son Dakika Haberleri: Ankara'da 25 Araçlı Zincirleme Kaza

Ankara'da 25 Araçlı Zincirleme Kaza

55 dakika önce

ANKARA'da sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 25 araç birbirine girdi.

Ankara'da 25 Araçlı Zincirleme Kaza, System.String[]
ANKARA'da sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 25 araç birbirine girdi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden İncek yönüne giden araçlar, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Art arda kayan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Polisler yolda önlem alırken,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı.

'HERKES SIRAYLA BİRBİRİNE ÇARPTI'

Kazaya karışan araç sürücülerinden Didem Soyuyüce, yolun çok buzlu olduğunu belirterek, "Buzlanma nedeniyle bütün araçlar birbirine girdi. Sisin de etkisi var tabi. Görüş mesafesi çok kısaydı. Arabalar birbirine vurunca yol kapandı ve arkadan gelen herkes sırayla birbirine çarptı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karşına araç sürücüleri ile röp

-Olay yerinden cep telefonu görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel
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