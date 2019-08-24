Son Dakika Haberleri: Ankara'da 26 dilenci yakalandı
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Ankara'da 26 dilenci yakalandı

1 saat önce

Başkentte zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.

Ankara'da 26 dilenci yakalandı, System.String[]

Başkentte zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların "Alo 153 Mavi Masa"ya yaptığı şikayetler doğrultusunda Zabıta Daire Başkanlığı ve polis ekiplerince, il genelindeki dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Valiliğinin izniyle düzenlenen operasyon kapsamında, özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde daha önce tespit edilen yerler ile cami önleri ve çevreleri kontrol edildi.

Yakaladıkları 3'ü yabancı uyruklu 26 dilenci hakkında yasal işlem yapan zabıta ekipleri, "Kabahatlar Kanunu" kapsamında dilencilere idari para cezası uyguladı.

Geçici koruma kimlik belgesi olmayan yabancı uyruklular ve dilenciler, üst araması yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı 50. Yıl Dilenci Kayıt, Araştırma Toplama ve Transfer Merkezi'ne götürüldü.

Biri bebek 4 çocuk ise Ankara Emniyeti Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Dilenciler konusunda vatandaşları uyaran zabıta yetkilileri, para vererek dilenciliğin özendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Zabıta, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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