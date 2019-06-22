Son Dakika Haberleri: Ankara'da 26 kaçak yakalandı
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Ankara'da 26 kaçak yakalandı

50 dakika önce

ANKARA'da polisin bir minibüste yaptığı kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 kaçak yakalandı.

Ankara'da 26 kaçak yakalandı, System.String[]

ANKARA'da polisin bir minibüste yaptığı kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 kaçak yakalandı.
? Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri Şanlıurfa plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste 1 Togo, 1 Sierra Leone, 8 Pakistan ve 16 Afgan uyruklu göçmen olduğunu tespit etti. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak ile organizatör Gulam S. ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç. gözaltına alındı.
'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan şüpheli olarak ifadelerinin alınan Gulam S. ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaçaklar ise ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Bu arada, önce İstanbul'a daha sonra da Avrupa'ya geçmeyi planlayan kaçakların, bunun için insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar ödediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
Avrupa, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Şanlıurfa, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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