Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika

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Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.
(İHA)
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