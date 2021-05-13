Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu - Son Dakika

Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu

13.05.2021 13:48

- Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz wi-fi hizmeti verilen meydan sayısını 27'ye ulaştırdı.

- Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz wi-fi hizmeti verilen meydan sayısını 27'ye ulaştırdı. Bu sayede projenin ilk etabının yüzde 70'i tamamlanmış oldu.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı. Projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma hızla ilerliyor. Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle Başkent'te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27'ye yükseldi.

Tam 1,9 milyon metrekarelik alan internetle buluştu

Ankara'nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu. "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1'inci Etap Wİ-Fİ noktaları şöyle oldu:

512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Caddesi, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan(GİMSA Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı, Çubuk Kent Meydanı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

Sırada sekiz meydan var

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70'i tamamlanan Faz1'in yüzde 30'unu oluşturan 8 nokta ise şunlar:

" Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.

"wifi.ankara.bel.tr" adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında ise başta park ve dinlenme alanlarının bulunduğu 30 nokta daha ücretsiz Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve dinlenme alanlarında toplam 65 noktada vatandaşların ücretsiz internet kullanabilmesi amaçlanıyor.

Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu
Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu
Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu
Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu

Hacı Bayram-ı Veli, Bahçelievler, Ötüken, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti

Son Dakika Haberleri
15:19 İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı
15:10 Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi
15:01 İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
14:34 "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu
14:21 Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu         
15:22
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı         
15:02
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı         
14:13
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 15:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement