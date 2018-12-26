Son Dakika Haberleri: Ankara'da 28 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Ankara'da 28 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda 1'i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Ankara'da 28 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda 1'i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Buz pistine dönen yolda kayan 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi. Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:21 Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa
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