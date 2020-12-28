28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigaraya el koyuldu.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir tırda yaptıkları aramada, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçakçılıkla ilgili Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen elektronik sigara sayısının bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.