Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı

28.07.2022 15:53
Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı

Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltıANKARA'nın Polatlı ilçesinde durdurulan otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde durdurulan otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dün akşam saatlerinde içinde Z.Ö., E.A. ve G.K.'nin bulunduğu otomobili, Polatlı girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

- Şüphelilerin götürülmesi

Haber:  Emre EFE/POLATLI (Ankara),


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Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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