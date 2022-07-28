Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde durdurulan otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dün akşam saatlerinde içinde Z.Ö., E.A. ve G.K.'nin bulunduğu otomobili, Polatlı girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
- Şüphelilerin götürülmesi
Haber: Emre EFE/POLATLI (Ankara),
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