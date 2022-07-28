Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dün akşam saatlerinde içinde Z.Ö., E.A. ve G.K.'nin bulunduğu otomobili, Polatlı girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.