Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem

32 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
(İHA)
Ankara, Mamak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
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