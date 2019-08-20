Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem
32 dakika önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
'nın Mamak
ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD
verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
(İHA)
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