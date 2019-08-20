Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

16 dakika önce

Ankara'nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Ankara'nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, sabah saatlerindeki depremin ardından akşam saatlerinde de yine depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.11'de merkez üssü Ankara'nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi. - ANKARA
Ankara, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
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