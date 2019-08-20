Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Ankara'nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
'nın Kazan
ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara, sabah saatlerindeki depremin ardından akşam saatlerinde de yine depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, saat 22.11'de merkez üssü Ankara'nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
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