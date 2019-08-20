Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Ankara'da 3.4 büyüklüğünde depremAnkara'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kahramankazan
ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan verilere göre; saat 22.11'de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.
ANKARA,(DHA
)
Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü