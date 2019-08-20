Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde depremAnkara'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 22.11'de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.
ANKARA,(DHA)
Kahramankazan, Ankara, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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