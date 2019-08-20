Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
30 dakika önce
ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:54 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Kahramankazan
ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan verilere göre; saat 22.11'de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.
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