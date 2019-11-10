Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.
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