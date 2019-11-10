Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.


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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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