Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2)
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VALİLİKTEN AÇIKLAMAAnkara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.
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