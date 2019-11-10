Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2)
Son Dakika Güncel Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2)

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAnkara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı.

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
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