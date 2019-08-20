Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (Görüntü dökümü ile yeniden)
1 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 22.11'de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:06 Kaynak: DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 22.11'de merkez üssü Kahramankazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Görüntü dökümü
-Yaşanan panik
-Röp
-Detaylar
Haber: ANKARA,
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