Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi
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Ankara'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

1 saat önce

Ankara'da merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi, System.String[]
Ankara'da merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Kahramankazan, Ankara, AFAD, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 
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