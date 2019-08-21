Ankara'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi
1 saat önce
Ankara'da merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
'da merkez üssü Kahramankazan
ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45
Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin