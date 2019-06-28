Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elmadağ ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elmadağ ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 13.55'te meydana geldi. Yerin 14,65 kilometre derinliğinde olan deprem, Elmadağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin merkez üssünü Akyurt
ilçesi Ahmetadıl köyü, büyüklüğünü ise 3, 7 olarak açıkladı.
- Ankara
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi