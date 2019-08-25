Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
58 dakika önce
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde depremANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara, akşam saatlerinde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.55'de merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi.
Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem, vatandaşlar evlerini terk etti Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı