Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

35 dakika önce

Ankara'da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ankara'da, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Yenimahalle, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00 
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Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
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