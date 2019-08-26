Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00
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