Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
15 dakika önce
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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