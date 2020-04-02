Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6.97 km derinlikte oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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