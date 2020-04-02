Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin; 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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