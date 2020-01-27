Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 13.51'de meydana geldi. Depremin, 13 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
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