Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 13.51'de meydana geldi. Depremin, 13 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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