Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi.


Mansur Yavaş, Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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