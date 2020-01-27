Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
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BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi.
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