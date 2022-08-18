Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

18.08.2022 16:04
Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araç ile sürücüleri öğrenilemeyen 06 CPC 920 ve 34 PA 3050 plakalı otomobiller, Samsun yolu Mamak Boğaziçi yol ayrımı yakınlarında şehir merkezi istikametine seyir halindeyken çarpıştı.

Kazada Mihriban K. (40) olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan eşi Mustafa K. ile diğer araçlarda bulunan Enver Levent E, İrem Ranan K. ve Şükran Ç. yaralandı.

Mihriban K'nin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna, yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksamaların yaşandığı Samsun yolu, araçların kaldırılması ve kaza yerinin belediye ekiplerince temizlemesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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