Kazada Mihriban K. (40) olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan eşi Mustafa K. ile diğer araçlarda bulunan Enver Levent E, İrem Ranan K. ve Şükran Ç. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araç ile sürücüleri öğrenilemeyen 06 CPC 920 ve 34 PA 3050 plakalı otomobiller, Samsun yolu Mamak Boğaziçi yol ayrımı yakınlarında şehir merkezi istikametine seyir halindeyken çarpıştı.

Kaynak: AA

Tragger, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.