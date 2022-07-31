Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

31.07.2022 22:06
Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesinden Keçiören istikametine seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon da otomobile çarparak kazaya karıştı.

Kazada, İ.K'nin yanı sıra aynı otomobildeki K.N.K. ve S.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Kaza sebebiyle Erbakan Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü verildi.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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