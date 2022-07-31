Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesinden Keçiören istikametine seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon da otomobile çarparak kazaya karıştı.

Kaynak: AA

Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentteki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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