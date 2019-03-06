Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Suç Örgütüne Dev Operasyon (2)

Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Suç Örgütüne Dev Operasyon (2)

28 dakika önce

150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi.

Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Suç Örgütüne Dev Operasyon (2), System.String[]
150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi. Helikopter desteği ile sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, şüphelilerin bulunduğu alanları çembere alan ekipler, çevrede kuş uçurtmadı. Şüphelilerin kaçış güzergahları da havadan taramaya alındı.  'Kale' adı verilen operasyonda şu ana kadar 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel
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