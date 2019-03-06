Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Suç Örgütüne Dev Operasyon (2)

150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi.

150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ankara genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi. Helikopter desteği ile sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, şüphelilerin bulunduğu alanları çembere alan ekipler, çevrede kuş uçurtmadı. Şüphelilerin kaçış güzergahları da havadan taramaya alındı. 'Kale' adı verilen operasyonda şu ana kadar 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Havadan operasyon görüntüsü



Haber-Kamera: ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı

Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz