Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Suç Örgütüne Dev Operasyon (Havadan Görüntüler))
1 saat önce
150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi.
150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ankara
genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinin katılımıyla uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan, liderliğini cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon havadan görüntülendi. Helikopter
desteği ile sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, şüphelilerin bulunduğu alanları çembere alan ekipler, çevrede kuş uçurtmadı. Şüphelilerin kaçış güzergahları da havadan taramaya alındı. 'Kale
' adı verilen operasyonda şu ana kadar 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:06 Kaynak: DHA
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