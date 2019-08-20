Son Dakika Haberleri: Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ANKARA'nın Mamak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi olarak açıkladığı 3,0 büyüklüğünde deprem, saat 05.07'de meydana geldi. Yerin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Ankara, Mamak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:02 Kaynak: DHA
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