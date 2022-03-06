Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı

06.03.2022 07:29

Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandıANKARA'da, 2016 ve 2017 yıllarında işlenen 3 cinayetin faillerinden Ahmet Altun (26), annesinin evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı

ANKARA'da, 2016 ve 2017 yıllarında işlenen 3 cinayetin faillerinden Ahmet Altun (26), annesinin evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan da arandığı tespit edilen Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da 2016 ve 2017 yıllarında öldürülen Yücel Biçer, Onur Şenaydıner ve Birol Comart cinayetlerinin failleri arasında olduğu belirlenen Ahmet Altun'un yakalanması için çalışma başlattı. Altun'un, Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda Altun, televizyonun arkasında bulunan bölmeye saklanırken yakandı. Gözaltına alınan Altun, ilk ifadesinde daha önce aynı cinayetler kapsamında yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri 'Kırımızı' lakaplı Volkan Güven ile hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını itiraf etti. Altun, yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında da yer aldığını belirtti.

Kasten öldürme, gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Altun, Ankara, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı - Son Dakika


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