Ankara'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Ankara'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KORONAVİRÜS koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 31 şehri kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sokak kısıtlaması hükümleri kapsamında, denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 00.00'dan itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Yasağın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.