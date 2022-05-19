Ankara'da 3 haftalık asayiş uygulamalarında 230 kişi tutuklandı

Ankara'da 21 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 825 kişiden 230'u tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 593 bin 335 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 825 şahıstan 230'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 260 bin 868 araçtan 9'unun çalıntı olduğu belirlenirken, 71 motosiklet, 33 modifiyeli araç ve bin 397 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 907 adet kaçak bandrolsüz sigara, 42 adet kurusıkı tabanca, 60'ı ruhsatsız toplam 64 adet tabanca, 717 adet değişik çaplarda fişek, 21'i belgesiz 22 adet av tüfeği ve 55 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA