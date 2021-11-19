Son dakika haber... Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 5 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binanın mutfak bölümlerinde göçük oluşurken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişi yaralı kurtarıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Kılarpınarı Caddesi üzerinde 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesi ardından ekipler bina içine girdi. Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi, bu sırada büyük panik yaşandı.Ekipler, enkazda da arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin çalışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Enkazda başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.