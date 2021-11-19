BAKAN KOCA: 5 YAŞINDAKİ ERKEK KARDEŞİN DURUMU AĞIR, HAMİLE ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden baba ve kızının yanı sıra, ailenin 5 yaşındaki oğlunun da durumunun ağır olduğunu açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor" dedi.

'İKİ KİŞİNİN VÜCUDU YANMIŞTI'

Mahalle sakini, Tuğrul Babaarslan, "İki kişinin vücudu yanmıştı, onlara müdahale ettik. İnsanları tahliye ettik, yığın kaldı. Yığının altında kimse var mı bilmiyorum. Binanın yarısı yok şu an" diye konuştu.'ELİMİZ, AYAĞIMIZ TİTREDİ'Caddedeki esnaflardan Sinan Aslan ise "Olay olduğunda tezgahta çiğ köfte hazırlıyorum. Bir anda patlama oldu, canlı bomba zannettik ilk başta. Hepimiz dışarı koştuk, elimiz, ayağımız titredi. Kendilerini de tanıyorum, Türkmen aile. Çocukları müşterilerimizdi. Allah yardımcıları olsun, çok farklı bir şey. Ben de o binanın yanında oturuyorum. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,