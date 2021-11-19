ÖLEN VE YARALANLARIN İSİMLERİ
Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı. Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (5) - Son Dakika