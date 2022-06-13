Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş! - Son Dakika
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Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!

13.06.2022 14:05

Ankara'da etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu, hayatın felç olduğu kentte 3 kişi yaşamını yitirirken 1 vatandaş ise kayboldu. Edinilen bilgiye göre sıcak geçen günlerin ardından soğuk ve sıcak havanın buluşması sonucu oluşan oraj yapılar, Başkent'i esir alan seli getirdi.

Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu. Geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan sağanak ilk olarak Cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü. Bazı binalarınsa çatıları uçtu.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt'ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt'un Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ankara'da 3 kişinin canının alan sel felaketi, oraj yapılar nedeniyle gelmiş

KUVVETLİ ORAJ YAPILARI SELE NEDEN OLDU

Öte yandan Ankara'daki yağışa ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Yer seviyesindeki 30 dereceyi bulan yüksek sıcaklıklar, üst seviyede eksi 10-15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının karışımıyla dikine oluşan hava hareketlerine neden oldu. Bu durum da yer yer doluya ve kuvvetli yağışlara sebebiyet verdi. Özellikle iç bölgelerdeki yer seviyelerindeki yüksek sıcaklıklar, uygun bulduğu yerlerde kuvvetli "oraj" yapılarını (gök gürültülü kuvvetli yağış) oluşturdu. Kısa sürede 10-15 kilogramı aşan yağışları bırakan oraj yapıları Ankara'da sele neden oldu.

3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışların, dün yaşanan kadar olmasa da kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da 3 kişinin canının alan sel felaketi, oraj yapılar nedeniyle gelmiş

ORAJ YAPILARI NEDİR?

Üst seviyelerdeki soğuk hava ve alt seviyelerdeki sıcak havayla birlikte nemin fazla olduğu alanlarda dikine oluşan hava, oldukça kuvvetli oraj yapıları yani gök gürültülü sağanak yağışları oluşturuyor. Oraj bulutu, (kümülonimbus), yaz aylarında sabah saatlerinde yeryüzü aniden ısınmaya başladığında beliren bu bulutlar gün boyu asılı kalıp elektrikle yükleniyor.

Bu bulutlar yerden 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşıp, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü, şimşek, kuvvetli yağış ve hortumlara neden olabiliyor. Kümülonimbus bulutları gün boyu havada asılı kaldıysa (ısınan hava yükseldiyse) sürekli bulutun içinde hava akışı olur ve bulut elektrik yükleri almaya başlıyor. Akşama doğru, bulutun üst katmanları pozitif (+), alt katmanları negatif (-) yük aldığında bu yükler arasında bir hava kanalı oluşur ve oraj başlar. Yaklaşık 2 saat süren lokal fırtınalar oluşabilir. Orajların neden olduğu hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir.

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Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş! - Son Dakika
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