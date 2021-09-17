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Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş - Son Dakika

Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş

17.09.2021 13:09
Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş, System.String[]

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açıp, 3 çalışanı yaralayan Erkan Tunçbilek'in (40) 10 gün önce aynı nedenle eşini darbedip, tehdit ettiği, bu yüzden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açıp, 3 çalışanı yaralayan Erkan Tunçbilek'in (40) 10 gün önce aynı nedenle eşini darbedip, tehdit ettiği, bu yüzden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı.

Sincan'a bağlı Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta dün meydana gelen olayda Erkan Tunçbilek, pompalı tüfekle eşi F.T.'nin çalıştığı restorana 7 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çalışanlar Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür Akkaya yaralandı. Erkan Tunçbilek, daha sonra tüfeği çenesine dayayarak, intihara kalkıştı. Tunçbilek, ikna edilmesi üzerine tüfeği bırakarak, teslim oldu. Gözaltına alındığı sırada çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Tunçbilek, karakola götürüldü. Yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Ahmet ile Ali Arslan kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Erhan Tunçbilek'in, 8 Eylül'de, eşi F.T. ile iş yeri sahibi M.A.'nın sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarını gördüğü, bunun üzerine eşini darbettiği ve tehdit ettiği ortaya çıktı. F.T.'nin şikayeti üzerine Erhan Tunçbilek hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı alındığı belirtildi. Tunçbilek'in ayrıca iş yeri sahibi M.A.'yı da tehdit ettiği öğrenildi.Emniyette işlemleri süren Erkan Tunçbilek'in ilk ifadesinde de "Eşimle restoran sahibinin mesajlarını gördüm. Bunun üzerine bu olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.Saldırıdan yara almadan kurtulan ve olayla ilgili ifadesine başvurulan F.T.'nin ise eşinin mesajlaşma iddialarını kabul etmediği öğrenildi.  Erhan Tunçbilek'in, daha önce dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı da öğrenildi.


Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş
Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş
Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş
Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş

Tunçbilek, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş - Son Dakika
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