Ankara'da 3 kişiyi yaralayan şüpheli, 10 gün önce eşini darbetmiş - Son Dakika

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açıp, 3 çalışanı yaralayan Erkan Tunçbilek'in (40) 10 gün önce aynı nedenle eşini darbedip, tehdit ettiği, bu yüzden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı.

Sincan'a bağlı Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta dün meydana gelen olayda Erkan Tunçbilek, pompalı tüfekle eşi F.T.'nin çalıştığı restorana 7 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çalışanlar Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür Akkaya yaralandı. Erkan Tunçbilek, daha sonra tüfeği çenesine dayayarak, intihara kalkıştı. Tunçbilek, ikna edilmesi üzerine tüfeği bırakarak, teslim oldu. Gözaltına alındığı sırada çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Tunçbilek, karakola götürüldü. Yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Ahmet ile Ali Arslan kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.