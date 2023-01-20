Ankara'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan anneye müebbet hapis - Son Dakika
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Ankara'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan anneye müebbet hapis

20.01.2023 13:15
Ankara'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan anneye müebbet hapis

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki kızını terlikle öldürdüğü iddia edilen Şerife Lülecioğlu'na müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki kızını terlikle öldürdüğü iddia edilen Şerife Lülecioğlu'na müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Lülecioğlu ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu belirterek sanığa son savunması için söz verdi.

Lülecioğlu, kızının babasının aşırı derecede kumar ve alkol bağımlısı olduğunu, olayın yaşandığı gün eve alkollü geldiğini ve kavga ettiklerini iddia etti.

Kızının babasının kendisini tehdit ettiğini öne süren Lülecioğlu, "Bunun üzerine sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde kızım nefes almakta zorlanıyordu, ardından annemi aradım. Kızımı alıp hastaneye götürdük." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Lülecioğlu'nu "kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "silahtan sayılan cisimle kasten yaralama" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 21 Mart 2022'de Şerife Lülecioğlu, kızı Elif'i evde beslediği kedilerle oynadığı için terlikle dövdü.

Lülecioğlu'nun annesini arayıp durumu anlatması üzerine eve gelen A.İ'nin kızıyla birlikte hastaneye götürdüğü Elif Lülecioğlu, 6 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Lülecioğlu'nun "canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme" ve "silahtan sayılan cisimle kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ankara'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan anneye müebbet hapis - Son Dakika

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