Ankara'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

- Ankara'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ANKARA - Başkentte kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alınırken, 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 19 - 25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.