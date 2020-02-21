Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

16 dakika önce

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabındaki açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Özbekistan uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'ya geldiği bilgisini aldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 29 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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