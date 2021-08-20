Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltında - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yasadışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilirken, organizatör 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ankara Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı'nın Bağiçi Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı araştırmada, Ankara- Niğde otoyolu üzerinde 15 çocuk, 8 kadın ve 10'u erkek 33 Afganistan uyruklu ile Pakistan uyruklu 2 erkek olmak üzere ülkeye yasadışı yollardan giren toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri bırakan iki araç olduğu tespit edilirken, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma sonucu belirlenen araçlar Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerince yakalandı.Düzensiz göçmenler, Akyurt ilçesindeki geri gönderme merkezine sevk edilirken, organizatör olduğu tespit edilen Ş.İ, B.C ve Ü.İ. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.