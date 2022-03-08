Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi

08.03.2022 10:29
Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da kaçak alkollü içki ürettiği bilgisine uluşan bir şahsın adresine gerçekleştirilen operasyonda 360 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara'da kaçak alkollü içki ürettiği bilgisine uluşan bir şahsın adresine gerçekleştirilen operasyonda 360 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ş. isimli bir şahsın sahte alkollü içki ürettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Ö.Ş.'nin Etimesgut'ta bulunan adresine düzenledikleri operasyonda 360 litre etil alkol ve 19 adet alkol aroma malzemesini ele geçirdi. Ö.Ş. hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlara bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement