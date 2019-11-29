Son Dakika Haberleri: Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandıAnkara'da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde durdurulan 2 minibüste, 37 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde durdurulan 2 minibüste, 37 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki sanayi uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri H.İ.G. ve M.Ç. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Göçmenlerin emniyete getirilmesi

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:20:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]