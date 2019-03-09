Son Dakika Haberleri: Ankara'da 39 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Ankara'da 39 Kişi Fetö'den Tutuklandı

58 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 85 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara'da 39 Kişi Fetö'den Tutuklandı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 85 zanlıdan 39'u tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü. Burada savcılığın yaptığı sorgulamada şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 84 zanlıdan aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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