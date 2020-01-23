Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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