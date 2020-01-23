Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son Dakika Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Depremler devam edecek mi? Profesör Mehmet Fatih Altan canlı yayında açıkladı Son Dakika: Akhisar ve Ankara'daki depremler sonrası toplamda 232 artçı sarsıntı meydana geldi